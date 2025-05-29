Умер известный советский и российский актер Александр Лисицын

Умер известный советский и российский актер, звезда сериалов
Фото: www.unsplash.com
Точная причина смерти пока неизвестна

На 71-м году жизни завершил свое земное пребывание народный артист Карелии Александр Лисицын, известный по ролям в популярных телепроектах "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей". Информацию о его смерти подтвердили в театре драмы Республики Карелия, где актер работал на протяжении многих лет.

В культурном учреждении отметили, что ныне покойный актер был одним из самых уважаемых и опытных артистов труппы, настоящим представителем классической русской театральной школы. Дата и место прощания со звездой будут объявлены позднее.

Будущая знаменитость появился на свет 29 января 1955 года. Помимо игры на театральных подмостках, артист блистал на голубых экранах. Его можно было увидеть в таких проектах, как "Чужой", "Не ссорьтесь, девочки" и других. Как сообщили коллеги, Лисицын долгое время страдал от гипертонии, у него часто подскакивало давление. Причина смерти пока не установлена – окончательные данные будут известны после вскрытия. По предварительным сведениям, онкологических заболеваний у звезды не было.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного певца.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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