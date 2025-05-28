Умер популярный певец Рик Дерринджер

Операция не спасла: умер знаменитый певец
Фото: www.unsplash.com
Звезде было 77 лет

Американский музыкант Рик Дерринджер, оставивший значительный след в истории рок-музыки, ушел из жизни в возрасте 77 лет. Как пишут в прессе, артист скончался 26 мая во Флориде.

В момент смерти рядом с ним находилась супруга. Причина смерти не раскрывается, хотя ранее стало известно, что звезде пришлось перенести хирургическое вмешательство.

Музыкальная карьера покойной знаменитости началась с основания группы The McCoys, с которой он приобрел первую волну популярности. Главным хитом коллектива стала песня Hang on Sloopy, занявшая в середине 1970-х первую строчку в американском чарте. Впоследствии группа выпустила еще шесть композиций, попавших в престижный рейтинг Billboard Hot 100.

После оглушительного успеха артист начал сольную карьеру, параллельно сотрудничая с мировыми звездами. Он был приглашенным гитаристом в проектах таких музыкантов, как Ринго Старр, Барбара Стрейзанд и участников группы Kiss. Помимо выступлений на сцене, Рик также проявил себя как талантливый продюсер.

С его смертью музыкальная индустрия потеряла не просто исполнителя, а яркую фигуру, чье влияние ощущалось на протяжении нескольких десятилетий.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского и советского артиста.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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