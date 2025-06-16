Земфиру* внесли в базу "Миротворца"

Земфира* получила неожиданный удар от Украины
Земфира*. Кадр: соцсети
Звезда оказалась неугодна режиму

Две российские звезды получили неожиданный удар от Киева. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил в свой перечень неугодных людей сразу двух популярных российских артисток – исполнительницу Земфиру* и актрису Чулпан Хаматову. Обе давно уехали из родной страны и выступают с критикой Кремля, но все равно оказались в черном списке.

Исполнительницу на сайте обвинили в "отрицании российской агрессии" и в манипулировании важной общественной информацией. В отношении актрисы указано, что она "незаконно" посещала Крымский полуостров, якобы пыталась признать его частью нашей страны и вела там коммерческую деятельность, "нарушающую" украинские законы.

Примечательно, что обе артистки уехали из России вскоре после начала конфликта с соседним государством и с тех пор открыто критикуют российскую власть. Несмотря на антироссийскую риторику, в Незалежной они тоже оказались неугодны и теперь официально внесены в "список врагов".

К слову, недавно Хаматова прибилась к украинцу в Бостоне.

*признана иноагентом на территории России

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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