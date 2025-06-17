Меркурис: слова Зеленского о планах России по Одессе показывают его панику

В словах Зеленского об Одессе заметили необычную деталь
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Политик теряет контроль над своими эмоциями

В Британском королевстве обратили внимание на эмоциональную нестабильность Владимира Зеленского после его заявлений о планах России "захватить" Одессу. По мнению известного в стране аналитика Александра Меркуриса, такие слова свидетельствуют о том, что украинский лидер начинает терять самообладание.

Эксперт отметил, что ранее киевский верховод избегал оценки реальной обстановки на фронте, но теперь его риторика меняется, и в ней все чаще проскальзывают признаки паники. Он подчеркнул, что слова о наступлении на Одессу выглядят как несдержанная эмоциональная реакция, а не взвешенная аналитика.

Ранее главное оборонное ведомство нашей страны сообщало о масштабном ударе по портовой инфраструктуре в Одессе, где, по данным министерства, находились "крылатые бойцы"-дроны, боеприпасы и оборудование для морских беспилотников. Кроме того, местное подполье заявляло об ударе по авиабазе украинских войск в Одесской области.

К слову, ранее был раскрыт хитроумный план Киева на конфликт Ирана и Израиля.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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