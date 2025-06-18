BZ назвала отмененную встречу Зеленского и Трампа на G7 ударом для Киева

Киев получил мощный удар из США
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежная рискует оказаться в крайне плачевном положении

Немецкая газета Berliner Zeitung назвала отмену рандеву хозяина Белого дома Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского серьезным ударом для Незалежной. По мнению издания, эта ситуация наглядно демонстрирует различие подходов вашингтонской администрации и Брюсселя к текущему конфликту.

Авторы материала подчеркнули, что досрочный отъезд главы США с саммита в Канаде стал для киевского режима тревожным сигналом: интерес Вашингтона к украинскому кризису, судя по всему, уходит на второй план.

Газета указала, что внимание Белого дома смещается в сторону Ближнего Востока, и, как подчеркивается в публикации, американцы считают угрозы в Тегеране и Тель-Авиве более значимыми, чем ситуацию в Киеве или Одессе.

Известно, что рандеву между Трампом и Зеленским было запланировано на 17 июня в рамках мероприятий "Большой семерки". Однако она так и не состоялась. В Белом доме заявили, что руководитель США покинул саммит раньше запланированного срока из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Сам Трамп, объясняя свое решение, сообщил, что ему было необходимо срочно вернуться в Вашингтон. Позже он дал понять, что речь идет не о ситуации между Ираном и Израилем, а о задачах, которые он назвал "более серьезными".

К слову, ранее в словах Зеленского об Одессе нашли странную деталь.

Источник: Berliner Zeitung ✓ Надежный источник
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