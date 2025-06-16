Грушко: Россия требует от Украины избавиться от оружия Запада

Москва хочет, чтобы в Киев перестал накачивать черный рынок вооружениями

В рамках мирного урегулирования российская сторона потребует, чтобы Украина уничтожила все поставленное Западом вооружение. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Известиям".

"Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (запасы вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно", – сказал дипломат.

По его словам, продолжающаяся накачка украинских военных оружием создает угрозу безопасности в том числе и для западных стран, поскольку это также насыщает черный рынок из-за реализации коррупционных схем среди военных. В результате это же вооружение поступает нелегально в Европу.

Ранее в МИД отмечали, что нелегальная торговля оружием на Украине находится под контролем организованных преступных групп, которые курирует Запад. Из страны черные поставки идут в Молдавию, откуда распределяются в Румынии, Болгарии и Северной Македонии.

Известно, что третий раунд переговоров между Москвой и Киевом должен состояться в конце июня. К этому моменту стороны завершат масштабные обмены военнопленными и телами погибших. До этого украинская сторона заявила, что переданный Россией мирный меморандум по сути является набором ультиматумов, а не предложений для решения конфликта.