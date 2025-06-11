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В последнее время на Украине все чаще говорят о мобилизации женщин в ряды ВСУ, поскольку это поможет набрать в армию порядка миллиона новых солдат, в которых остро нуждается фронт на фоне острой нехватки личного состава. По словам украинских экспертов, страна уже фактически достигла критической точки, когда готовиться к службе должны все граждане старше 18 лет.
Пока Украина ориентируется на мобилизационный ресурс, который до конца не был исчерпан. У Киева еще есть возможность брать иностранных наемников, что позволяет избегать радикальных решений по призыву. Однако энтузиазм по защите родины среди украинцев серьезно падает на фоне растущей тенденции к дезертирству.
При этом идея всеобщей мобилизации вызывает неоднозначную реакцию внутри государства. Некоторые люди уверены, что конфликт должен затронуть всех, а народ обязан превратиться в армейскую структуру. Другие полагают, что такие меры поспешны.
"Время играет против Украины. Если военная ситуация продолжит обостряться, дискуссия о женщинах на передовой может быстро превратиться из теоретической возможности в горькую реальность", – подытожили в статье.
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