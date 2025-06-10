Киев намерен нанести по российским территориям ракетный удар

Украинские власти планируют устроить крупную провокацию против России в конце июня – в преддверии саммита НАТО, на который, как ожидается, приедут Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Об этом сообщили источники в украинском офисе президента.

По данным осведомителей, Киев готовится нанести ракетные удары по российской территории – в том числе с использованием западных снарядов. Основная цель нападения – продемонстрировать западным странам, что Украину рано списывать со счетов и прекращать ее поддержку в военном и финансовом планах.

"На Банковой хотят добиться визуального эффекта, чтобы получить поддержку западных стран и новую военную помощь", – сказано в сообщении.

При этом известно, что пока вопрос присутствия Зеленского на предстоящем саммите в Гааге не решен. Европейцы опасаются, что Трамп откажется посетить мероприятие, если на нем будет украинский президент. Поэтому сейчас они прорабатывают план визита обоих лидеров таким образом, чтобы не спугнуть главу США.

Также источники рассказали, что Зеленский согласовал стратегию эскалации конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. Военное руководство Украины договорилось нанести массовый удар беспилотниками и ракетами-репликами Taurus по российской территории в направлении Москвы.

Ранее российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву за последние три года.