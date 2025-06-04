Зеленский назвал меморандум России "ультиматумом" и отказался его выполнять

Президент сделал встречное предложение

Владимир Зеленский отреагировал на российский меморандум, который украинская делегация получила по итогам переговоров в Стамбуле. По его словам, документ представляет собой "ультиматум", который Киев и партнеры отказываются воспринимать всерьез.

Президент считает, что любое продолжение встреч между странами на текущем уровне в Стамбуле будет лишено смысла.

"Они готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю бессодержательно", – сказал он.

Зеленский также указал, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским в любой день и любом месте, включая Стамбул, Швейцарию или Ватикан. Он отметил, что до этого глава Турции Реджеп Эрдоган предложил четырехстороннюю беседу с участием также президентов России, США и Украины.

Украинский лидер заявил, что вопрос признания новых российских регионов на международном уровне противоречит уставу ООН и Конституции Украины. Подобное решение стало бы "самым большим подарком Путину", но это, по его мнению, нереалистично.

Дополнительно политик отметил, что Киев предлагает полное прекращение огня между сторонами до тех пор, пока не состоится личная встреча президентов по мирному урегулированию.