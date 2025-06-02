Появились новые подробности переговоров в Стамбуле

Мединскому не понравился спектакль, устроенный Киевом

Российская и украинская делегация спустя час после начала встречи завершили переговоры – второй раунд оказался вдвое короче первого по длительности. И, как отметил глава МИД Турции, беседа закончилась не на негативной ноте.

В первую очередь, сторонам удалось договориться о третьей встрече – она должна состояться до конца июня. На переговорах украинцы передали список сотен детей, которых требуют вернуть обратно на Украину. Как позже рассказал британский журналист Оливер Кэрролл со ссылкой на источник, глава российской переговорной группы Владимир Мединский отреагировал на это колкой фразой.

"Хватит бросаться сумасшедшими цифрами. Мы вернем всех, кто находится в Российской Федерации. Никакого похищения людей нет. Российские солдаты не похищают. Они спасли их только потому, что их жизни были под угрозой. Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек", – обратился он к украинской делегации.

По словам главы украинского Минобороны Умерова, Россия не согласилась на прекращение огня без условий и встречу лидеров государств. Но, тем не менее, удалось добиться прогресса в вопросе об обмене пленными – всеми, у кого есть тяжелая болезнь, либо возраст не достиг 25 лет. Также страны передадут друг другу тела военных по формуле "6000 на 6000".

Как рассказал Кэрролл, Россия также передала свой меморандум об условиях окончания конфликта. По словам источников, после окончания беседы делегации не пожали друг другу руки и не сделали никаких предложений для прогресса в отношениях или прихода к потенциальной сделке.

Мединский, в свою очередь, рассказал, что больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Также Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами. Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, в частности, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. Украинские военные обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время.

Глава российской делегации подчеркнул, что из темы "похищения детей" Украина делает шоу для европейцев, а в действительности нет ни одного украденного ребенка, но есть спасенные. Российская сторона будет возвращать детей в том случае, если найдутся их родители или законные представители.

Ранее эксперты допускали, что главным вопросом второго раунда переговоров окажется военный статус Украины.