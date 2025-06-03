Накануне, 2 июня, в Турции пообщались российские и украинские делегаты

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече лидеров России, США и Украины.

Голос Кремля заявил, что в ближайшей перспективе встреча главы нашей страны Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и киевским верховодом Владимиром Зеленским вряд ли состоится.

Представитель администрации президента России подчеркнул, что наш лидер всегда был готов к диалогу на высшем уровне, однако такие переговоры должны быть результатом предварительной проработки всех вопросов экспертами.

Песков пояснил, что глава государства приветствует подобные контакты, но считает, что они должны быть тщательно подготовлены. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о перспективах организации такой встречи.

Ранее в Стамбуле прошел второй этап переговоров между делегатами из Москвы и Киева. В рамках обсуждений удалось договориться о масштабном обмене пленными, включая обмен больными и тяжелоранеными по принципу "всех на всех", а также пленными в возрасте до 25 лет.

Дополнительно стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения для проведения работ по сбору тел погибших.

К слову, ранее был раскрыт вероломный план НАТО против России.