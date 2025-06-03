Экс-дипломат Джатрас: западный альянс намерен постоянно конфликтовать с Россией

"Фишка жизни": разоблачен зловещий план НАТО против России
Фото: www.unsplash.com
Стабильность на мировой арене не интересует Запад

Западная военная коалиция не собирается прекращать противостояние с нашей страной. Об этом заявил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас. Он с уверенностью объявил, что боевой блок хочет, чтобы конфронтация с Москвой стала "постоянной фишкой международной жизни", фактически новой холодной войной.

По словам опытного аналитика, западные страны совершенно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, продолжающегося на территории украинского государства, они намерены и далее предпринимать шаги для ослабления России. Спец подчеркнул, что последнее, чего хочет НАТО – это создание полноценной системы безопасности в Европе, которая способствовала бы стабильности.

Напомним, накануне, 2 июня, корреспондент из Business Insider, побывавший на военных учениях западной военной коалиции в Финляндии, сообщил, что в случае конфликта блок намерен захватить российские аэродромы.

К слову, ранее стало известно, что в Кривом Роге подняли бунт против киевского верховода Владимира Зеленского, люди очень недовольны происходящим.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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