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Западная военная коалиция не собирается прекращать противостояние с нашей страной. Об этом заявил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас. Он с уверенностью объявил, что боевой блок хочет, чтобы конфронтация с Москвой стала "постоянной фишкой международной жизни", фактически новой холодной войной.
По словам опытного аналитика, западные страны совершенно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, продолжающегося на территории украинского государства, они намерены и далее предпринимать шаги для ослабления России. Спец подчеркнул, что последнее, чего хочет НАТО – это создание полноценной системы безопасности в Европе, которая способствовала бы стабильности.
Напомним, накануне, 2 июня, корреспондент из Business Insider, побывавший на военных учениях западной военной коалиции в Финляндии, сообщил, что в случае конфликта блок намерен захватить российские аэродромы.
К слову, ранее стало известно, что в Кривом Роге подняли бунт против киевского верховода Владимира Зеленского, люди очень недовольны происходящим.
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