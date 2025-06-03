Зеленский потерял поддержку даже в родном Кривом Роге - BZ

В Кривом Роге подняли бунт против Зеленского: "Не следует показываться"
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
В родном городе киевского верховода бурлят страсти

В Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского, нарастает недовольство среди украинских военных и местных жителей. Пообщавшиеся с народом немецкие журналисты сообщают, что политик теряет поддержку на фоне затянувшегося конфликта с нашей страной и отсутствия ощутимых результатов в мирных переговорах.

Издание пишет, что хотя заслуги и прошлые успехи киевского лидера еще признаются, все больше людей перестают верить в его способность завершить конфликтную ситуацию на условиях, приемлемых для республики. Автор материала добавляет, что уже очевидно: в военном плане Незалежная вряд ли сможет добиться значительных успехов.

Незалежный вояка Вадим, уроженец Кривого Рога, в беседе с журналистами сообщил, что Зеленскому лучше там не появляться, так как поддержки у него почти не осталось даже среди тех, кто вырос в одном городе с ним. Родина политика бунтует против него.

"Он знает, что ему не следует показываться у нас дома", – подчеркнул военный.

Напомним, что срок полномочий политика закончился еще в мае прошлого года, однако выборы в 2024 году отменили из-за военного положения и мобилизации. Сам Зеленский ранее заявлял, что организация выборного процесса в условиях боевых действий является несвоевременной.

К слову, ранее было раскрыто, что накануне ночью произошло с Киевом.

Источник: Berliner Zeitung ✓ Надежный источник
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