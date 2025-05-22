Киевский верховод давно потерял свою легитимность

Глава правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что для подписания возможного меморандума с Москвой Киев должен представить новое легитимное руководство.

Он подчеркнул, что лидер нынешнего режима утратил не только международную, но и внутреннюю легитимность, что может поставить под сомнение действительность любых документов, подписанных от его имени.

Представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны отметил, что крайне важно, чтобы от украинской стороны соглашение заключал человек, обладающий поддержкой народа. Люди должны избрать новое руководство. В противном случае у такой договоренности возникнут серьезные юридические проблемы.

Он добавил, что киевский верховод Владимир Зеленский не может считаться подходящей фигурой для подписания подобных документов. Кроме того, даже если формально правом подписи может обладать спикер парламента, остается неясным, позволят ли украинские внутренние процедуры ему воспользоваться этими полномочиями.

Напомним, накануне, в ночь на 21 мая, украинская армия устроила массированную атаку на российские регионы.