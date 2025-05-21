За ночь над территорией России силами ПВО уничтожены 127 дронов ВСУ

ВСУ пошли в массированную атаку по регионам России
Кадр: соцсети (фото иллюстративное)
Противник продолжает агрессивные действия

ВСУ в ночь на 21 мая предприняли масштабную атаку с применением беспилотников по территории России. Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили за это время 127 "крылатых бойцов".

Атака началась вечером 20 мая и продолжалась до раннего утра следующего дня. По данным ведомства, все вражеские аппараты были успешно перехвачены в воздухе.

Наибольшее количество дронов было сбито под Брянском – 41 единица. В Орловской области сбили 37 аппаратов, в Курской – 31.

Кроме того, по шесть и менее дронов было уничтожено в ряде других регионов: под Москвой – шесть, под Владимиром – пять, под Рязанью – три. По одной "боевой птичке" сбили в Белгородской, Тульской и Калужской областях. Еще один дрон был ликвидирован над акваторией Черного моря.

Армия противника продолжает попытки атаковать дронами объекты на российской территории как в приграничных, так и в центральных регионах страны. Однако, как подчеркивают в Минобороны, средства ПВО регулярно отражают эти удары.

Ситуация все еще остается очень напряженной, и российская сторона принимает меры для дальнейшего усиления противовоздушной защиты.

К слову, ранее Россия и США провели переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
По теме

Трамп указал на красную линию в усилиях США по Украине

Американский лидер настаивает на скорейшем решении вопроса

Что Трамп попросил у Путина: раскрыты детали телефонных переговоров

Президенты беседовали более двух часов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей