Противник продолжает агрессивные действия

ВСУ в ночь на 21 мая предприняли масштабную атаку с применением беспилотников по территории России. Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили за это время 127 "крылатых бойцов".

Атака началась вечером 20 мая и продолжалась до раннего утра следующего дня. По данным ведомства, все вражеские аппараты были успешно перехвачены в воздухе.

Наибольшее количество дронов было сбито под Брянском – 41 единица. В Орловской области сбили 37 аппаратов, в Курской – 31.

Кроме того, по шесть и менее дронов было уничтожено в ряде других регионов: под Москвой – шесть, под Владимиром – пять, под Рязанью – три. По одной "боевой птичке" сбили в Белгородской, Тульской и Калужской областях. Еще один дрон был ликвидирован над акваторией Черного моря.

Армия противника продолжает попытки атаковать дронами объекты на российской территории как в приграничных, так и в центральных регионах страны. Однако, как подчеркивают в Минобороны, средства ПВО регулярно отражают эти удары.

Ситуация все еще остается очень напряженной, и российская сторона принимает меры для дальнейшего усиления противовоздушной защиты.

К слову, ранее Россия и США провели переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине.