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ВСУ в ночь на 21 мая предприняли масштабную атаку с применением беспилотников по территории России. Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили за это время 127 "крылатых бойцов".
Атака началась вечером 20 мая и продолжалась до раннего утра следующего дня. По данным ведомства, все вражеские аппараты были успешно перехвачены в воздухе.
Наибольшее количество дронов было сбито под Брянском – 41 единица. В Орловской области сбили 37 аппаратов, в Курской – 31.
Кроме того, по шесть и менее дронов было уничтожено в ряде других регионов: под Москвой – шесть, под Владимиром – пять, под Рязанью – три. По одной "боевой птичке" сбили в Белгородской, Тульской и Калужской областях. Еще один дрон был ликвидирован над акваторией Черного моря.
Армия противника продолжает попытки атаковать дронами объекты на российской территории как в приграничных, так и в центральных регионах страны. Однако, как подчеркивают в Минобороны, средства ПВО регулярно отражают эти удары.
Ситуация все еще остается очень напряженной, и российская сторона принимает меры для дальнейшего усиления противовоздушной защиты.
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