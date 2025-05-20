Трамп попросил Путина предложить Киеву то, с чем можно согласиться - Axios

Что Трамп попросил у Путина: раскрыты детали телефонных переговоров
Владимир Путин и Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Президенты беседовали более двух часов

В прессе появились подробности телефонной беседы лидеров США и России. Стало известно, что Дональд Трамп попросил у Владимира Путина. Так, президент США в беседе с главами стран ЕС и Владимиром Зеленским сообщил, что обратился к российскому коллеге с просьбой включить в меморандум по урегулированию ситуации на территории украинского государства такие предложения, которые могли бы быть восприняты всерьез, а не отвергнуты сразу. Любопытной информацией поделился источник, знакомый с содержанием разговора.

"Трамп попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено", – сообщил осведомитель.

Хозяин Овального кабинета дал понять, что инициировал этот шаг для того, чтобы стороны могли начать диалог с реалистичных позиций.

Напомним, ранее руководитель нашей страны подтвердил готовность к работе над соглашением с Незалежной, включая, в том числе, вопрос прекращения боевых действий. Он отметил, что соответствующие предложения обсуждались в ходе его беседы с американским коллегой.

Этот разговор состоялся 19 мая и, по словам российского лидера, продолжался более двух часов. Одной из центральных тем беседы стало возможное мирное урегулирование украинского конфликта.

К слову, ранее в еще одной европейской стране покусились на украинские земли.

Источник: Axios ✓ Надежный источник
По теме

Трамп сделал Путину привлекательное предложение во время переговоров

В США раскрыли новые подробности переговоров

Раскрыты новые подробности беседы Трампа и Путина

Переговоры лидеров длились более двух часов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей