Президенты беседовали более двух часов

В прессе появились подробности телефонной беседы лидеров США и России. Стало известно, что Дональд Трамп попросил у Владимира Путина. Так, президент США в беседе с главами стран ЕС и Владимиром Зеленским сообщил, что обратился к российскому коллеге с просьбой включить в меморандум по урегулированию ситуации на территории украинского государства такие предложения, которые могли бы быть восприняты всерьез, а не отвергнуты сразу. Любопытной информацией поделился источник, знакомый с содержанием разговора.

"Трамп попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено", – сообщил осведомитель.

Хозяин Овального кабинета дал понять, что инициировал этот шаг для того, чтобы стороны могли начать диалог с реалистичных позиций.

Напомним, ранее руководитель нашей страны подтвердил готовность к работе над соглашением с Незалежной, включая, в том числе, вопрос прекращения боевых действий. Он отметил, что соответствующие предложения обсуждались в ходе его беседы с американским коллегой.

Этот разговор состоялся 19 мая и, по словам российского лидера, продолжался более двух часов. Одной из центральных тем беседы стало возможное мирное урегулирование украинского конфликта.

К слову, ранее в еще одной европейской стране покусились на украинские земли.