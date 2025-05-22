Главу США удивил визит киевского лидера на жаркий континент

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что глава киевского режима Владимир Зеленский получил в его стране важный урок. Об этом южноафриканский лидер рассказал во время визита в Белый дом, где проходили переговоры с руководителем вашингтонской администрации.

Африканский политик отметил, что в ЮАР всегда большое значение придавали миротворческому пути, чему немало способствовало наследие Нельсона Манделы. Он добавил, что опыт, накопленный страной в сфере урегулирования конфликтов, они постарались передать украинскому лидеру во время его визита. По словам президента ЮАР, гостю дали понять, каким образом можно достигать мира и стремиться к завершению конфликтов.

Трамп, в свою очередь, признался, что сам факт визита киевского политика в ЮАР стал для него неожиданностью.

Напомним, украинский лидер прибыл в Южную Африку в конце апреля, однако часть запланированных встреч отменил и преждевременно вернулся на родину. По сообщениям СМИ, приезд Зеленского вызвал недовольство среди ряда местных общественных деятелей и активистов.

К слову, ранее стало известно, кто должен подписать меморандум с Россией от Украины. Киевский верховод давно потерял свою легитимность.