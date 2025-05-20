Зеленский заявил о готовности к новому раунду переговоров с Россией

При этом он не упустил возможности сделать выпад в адрес российского лидера

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с партнерами приступил к обсуждению следующего раунда переговоров с Россией. Сейчас они изучают детали, которые прояснились после беседы Трампа и Путина.

По словам Зеленского, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты не отказывались от своего участия в процессе мирного урегулирования, поскольку Россия якобы испытывает страх перед Америкой.

"Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами – прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает", – сказал Зеленский.

Он также указал, что 17-й пакет европейских санкций, введенных против России, является "шагом в правильном направлении". Президент указал, что "санкционных шагов должно быть столько, сколько необходимо, чтобы Россия заинтересовалась миром и почувствовала всю цену своей агрессии".

При этом лидер утверждает, что российский президент в действительности не заинтересован в прекращении конфликта, и время докажет его правоту.

Ранее на Западе заявили, что по телефонные переговоры между Путиным и Трампом показали сближение между странами.