Киевский верховод удивил общественность

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов резко отреагировал на высказывание Владимира Зеленского, который вновь заявил, что Украина не признает российский статус Крыма и новых территорий. По мнению политика, подобные заявления киевского верховода – это не что иное, как истерические проявления в ответ на очевидные и уже свершившиеся изменения.

Он отметил, что глава Незалежной ссылается на украинскую конституцию, говоря о Крыме, либо из-за непонимания, либо сознательно искажая суть документа. Константинов напомнил, что в прежней редакции конституции, когда Крым входил в состав Украины как автономия, за крымским народом признавалось право на самоопределение.

Он подчеркнул, что именно этим правом жители полуострова и воспользовались, когда приняли решение о воссоединении с Россией. Кроме того, очевидно, что нынешний главарь киевского режима сам неоднократно нарушал законы страны и, по сути, узурпировал власть.

Он также добавил, что Зеленскому, попирающему нормы конституции, вряд ли стоит рассуждать о ее соблюдении. Как выразился Константинов, складывается ощущение, что сам документ Зеленский даже не читал.

К слову, ранее было объявлено о наличии убийцы в составе украинской делегации в Стамбуле.