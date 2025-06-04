Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, подчеркнув, что повреждений нет

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Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков выступил со срочным заявлением по поводу взрыва у Крымского моста.
Голос Кремля сообщил журналистам, что вблизи важнейшего транспортного объекта действительно произошел взрыв, однако никаких повреждений не зафиксировано, и мост продолжает функционировать в штатном режиме.
Таким образом он прокомментировал заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на мост.
Во вторник, 3 июня, информационный Telegram-канал, посвященный ситуации на автоподходах к мосту, разместил сообщение о временной приостановке движения транспорта. Ограничение движения было введено 3 июня в 15:23 по московскому времени.
Накануне Служба безопасности Украины утверждала, что ее агенты на протяжении нескольких месяцев минировали опоры моста и активировали заряд примерно в 5 часов утра 3 июня, используя более тонны тротила для подрыва.
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