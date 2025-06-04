Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, подчеркнув, что повреждений нет

Взрыв у Крымского моста: срочное заявление Кремля
Кадр: соцсети
Противник продолжает террористические атаки на гражданские объекты

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков выступил со срочным заявлением по поводу взрыва у Крымского моста.

Голос Кремля сообщил журналистам, что вблизи важнейшего транспортного объекта действительно произошел взрыв, однако никаких повреждений не зафиксировано, и мост продолжает функционировать в штатном режиме.

Таким образом он прокомментировал заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на мост.

Во вторник, 3 июня, информационный Telegram-канал, посвященный ситуации на автоподходах к мосту, разместил сообщение о временной приостановке движения транспорта. Ограничение движения было введено 3 июня в 15:23 по московскому времени.

Накануне Служба безопасности Украины утверждала, что ее агенты на протяжении нескольких месяцев минировали опоры моста и активировали заряд примерно в 5 часов утра 3 июня, используя более тонны тротила для подрыва.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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