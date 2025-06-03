СБУ объявила о подрыве Крымского моста

СБУ объявила о подрыве Крымского моста
Фото: wikimedia.org
В прокуратуре республики ответили на заявление украинцев

Украинская Служба безопасности сообщила, что якобы провела операцию по подрыву Крымского моста. По данным ведомства, в течение нескольких месяцев агенты минировали опоры, активировав взрывчатку почти в 5 утра по местному времени 3 июня. Для взрыва было задействовано 1,1 тыс кг тротила.

"Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск", – заявил председатель СБУ Василий Малюк.

Известно, что минувшим утром движение по Крымскому мосту перекрывали на несколько часов, сообщалось о срабатывании ПВО в районе объекта для ликвидации дрона, его обломки упали на дорожное полотно. По сообщениям местных властей, мост не получил никаких повреждений, пострадавших нет. Его открыли для движения уже в 9 утра.

Украинская сторона, в свою очередь, уверяет, что Крымский мост получил большие повреждения и находится в аварийном состоянии. Подтверждения этой информации нет.

В прокуратуре Республики Крым, комментируя заявления СБУ, сообщили, что не подтверждают информацию об ударе по Крымскому мосту. При этом российские военкоры утверждают, что украинцы предприняли вторую попытку нанести удар по объекту, подорвав одну из опор. Ее возможные последствия еще устанавливаются. Как сообщили власти, рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

Источник: URA.RU

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