Незалежная по-прежнему считает регион своим

Ситуация вокруг Крымского полуострова остается одной из важнейших тем в международной повестке. Теперь стало известно решение Киева по полуострову. Так, выяснилось, что украинские власти отказались оспаривать иски о блокаде региона.

Украина решила не обжаловать решения крымских судов, которые признали обоснованными иски о нанесенном полуострову ущербе из-за энергетической и водной блокад. Такой важной информацией с общественностью поделился руководитель крымского парламента Владимир Константинов на ПМЭФ.

По его словам, претензии к киевскому режиму были удовлетворены в полном объем, и судьи поддержали требования о компенсации. Общая сумма ущерба от прекращения водоснабжения и отключения электроэнергии оценивается более чем в 14 триллионов рублей. Он отметил, что ни один из этих исков так и не был обжалован Киевом.

При этом работа в данном направлении продолжается – власти полуострова инициировали новые расчеты. Сейчас речь идет о нанесенном ущербе в результате продовольственной, транспортной и финансовой блокад, а также последствий диверсий и террористических актов.

Высокопоставленный представитель региона заявил, что местные власти намерены в будущем потребовать с Незалежной полную компенсацию. По его мнению, оставлять безнаказанными такие действия недопустимо, так как в противном случае агрессия может повториться.

К слову, в начале июня в Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста, подчеркнув, что повреждений нет.