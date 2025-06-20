Киев отказался оспорить иски об энергоблокаде Крыма - Константинов

Блокада Крыма: объявлено решение Украины по полуострову
Фото: www.unsplash.com
Незалежная по-прежнему считает регион своим

Ситуация вокруг Крымского полуострова остается одной из важнейших тем в международной повестке. Теперь стало известно решение Киева по полуострову. Так, выяснилось, что украинские власти отказались оспаривать иски о блокаде региона.

Украина решила не обжаловать решения крымских судов, которые признали обоснованными иски о нанесенном полуострову ущербе из-за энергетической и водной блокад. Такой важной информацией с общественностью поделился руководитель крымского парламента Владимир Константинов на ПМЭФ.

По его словам, претензии к киевскому режиму были удовлетворены в полном объем, и судьи поддержали требования о компенсации. Общая сумма ущерба от прекращения водоснабжения и отключения электроэнергии оценивается более чем в 14 триллионов рублей. Он отметил, что ни один из этих исков так и не был обжалован Киевом.

При этом работа в данном направлении продолжается – власти полуострова инициировали новые расчеты. Сейчас речь идет о нанесенном ущербе в результате продовольственной, транспортной и финансовой блокад, а также последствий диверсий и террористических актов.

Высокопоставленный представитель региона заявил, что местные власти намерены в будущем потребовать с Незалежной полную компенсацию. По его мнению, оставлять безнаказанными такие действия недопустимо, так как в противном случае агрессия может повториться.

К слову, в начале июня в Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста, подчеркнув, что повреждений нет.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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