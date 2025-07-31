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К преемнику киевского верховода Владимира Зеленского обратились с требованием сделать решительный шаг по Крыму. Так, в администрация республики подчеркнули, что будущему лидеру Украины придется пойти на давно назревшее решение – признать утрату территорий, включая Крым. С таким заявлением выступил глава Госсовета полуострова Владимир Константинов.
Он подчеркнул: сколько бы ни менялось руководство в Киеве, пока вопрос о территориальных потерях не будет закрыт официально, Украина не сможет начать путь к восстановлению.
Государственный деятель отметил, что возможному преемнику Владимира Зеленского придется столкнуться с реальностью, которую нет смысла игнорировать. Миллионы людей покинули Незалежную, экономика разрушена, инфраструктура лежит в руинах, и никакие лозунги уже не способны вернуть прошлое.
Напомним, ранее российская разведка рассказала о тайной "сходке" высокопоставленных американцев и британцев с киевскими политиками и военными, на которой обсуждалась кандидатура бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного как преемника Зеленского. Именно ему, если он действительно придет к власти, придется честно ответить перед народом – почему конфликт не был остановлен раньше и кто понесет ответственность за упущенное время.
К слову, ранее были озвучены три этапа свержения Зеленского.
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