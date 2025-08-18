ФСБ пресекла попытку подорвать бомбу на Крымском мосту

Противник продолжает вынашивать планы по нападению на важнейший транспортный узел

Подрыв Крымского моста остается вожделенной мечтой киевского режима. Так, сегодня, 18 августа, были раскрыты детали очередной попытки атаковать важнейший транспортный узел.

Российские правоохранители предотвратили крупный теракт, цель которого – Крымский мост. В одной из машин, прибывших на территорию нашей страны, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство весом 130 килограммов.

Автомобиль Chevrolet Volt въехал в РФ с украинской территории, следуя транзитом через несколько государств. Въезд в страну произошел через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. Далее маршрут пролегал через Северную Осетию, откуда машину планировали перегнать в Краснодарский край.

Авто со взрывчаткой должны были передать новому водителю, ничего не подозревающему о теракте. Именно он, как рассчитывали организаторы, должен был довезти смертельный груз до Крымского моста и фактически совершить самоподрыв, не осознавая своей роли.

Спецслужбам удалось выявить опасную начинку автомобиля до того, как она была приведена в действие. Все лица, связанные с перевозкой взрывного устройства на территорию России, задержаны.

