FT: Путин готов отдать Украине два региона при условии коридора в Крым

Путин готов отдать Украине два региона, но при одном условии
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Президенту напомнили о сделанном год назад заявлении

Владимир Путин "не исключает", что Украина может сохранить суверенитет на двумя регионами – Херсонской и Запорожской областями, но при одном условии. Российский лидер настаивает на гарантии сохранения у России сухопутного коридора в Крым, пишет Financial Times.

Такой вывод журналисты сделали на основании заявления российского президента о сервитуте в июне 2024-го года. Во время встречи с руководством МИД России Путин отметил, что Москва допускает сохранение суверенитета над регионами при наличии у страны доступа к Крымскому полуострову по суше.

Тем не менее, зарубежные эксперты сходятся во мнении, что предстоящие переговоры на Аляске вряд ли приведут к серьезным политическим сдвигам. Во-первых, у России нет мотива прекращать СВО, поскольку ВС РФ продвигаются на поле боя ударными темпами, а российская экономика, даже учитывая санкции и пошлины, существенно не пострадала.

"Путин прекрасно понимает, что Украина не пойдет на односторонние уступки, и он попытается использовать эту встречу с Трампом и несогласие с российским планом, чтобы обвинить Украину в нежелании заканчивать конфликт", – уверены аналитики.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от вписанных в Конституцию территорий. По данным западных СМИ, Москва настаивает на признании регионов российскими с окончательным решением вопроса через 49 или 99 лет.

Источник: Financial Times
