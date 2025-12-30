Ургант призвал россиян оказать помощь детям с неизлечимыми болезнями

Телеведущий записал ролик с социальным подтекстом

Иван Ургант, пропавший с ТВ-радаров после 2022 года, решил записать приветствие из одного из детских хосписов, которые помогают тяжелобольным детям и молодым людям с неизлечимыми болезнями.

Сначала ведущий зачитал письма, которые написали подростки (те описали, как хотели бы покинуть этот мир и при каких обстоятельствах), а затем обратился к россиянам сам, уточнив, что выступает попечителем фонда.

"Здравствуйте! Это я, Иван Ургант. Писатель, велогонщик, музыкальный эксцентрик, попечитель фонда, который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Я хочу пожелать нам всем любви и мира. Мы мало думаем о смерти, пока мы живем. А вот дети с тяжелыми заболеваниями думают", – отметил Иван.

Кстати, годом ранее Ургант записал похожий ролик, где призывал оказать помощь детям – чтобы они смогли переехать из хосписа в семьи, где им могут оказать поддержку.

Ранее ведущий на фоне разговоров о возобновившихся попытках перезапустить "Вечерний Ургант" объявил о запуске своего YouTube-канала "Живой Ургант". Первый ролик вышел 25 декабря.