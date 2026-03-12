Заворотнюк сбежала в Россию

Заворотнюк сбежала в Россию
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Жизнь за границей оказалась слишком опасной

Старшая дочь покойной артистки Анастасии Заворотнюк Анна сейчас живет между двумя странами: в России у нее остаются брат, сестра и бабушка, а в Объединенных Арабских Эмиратах она проводит большую часть жизни вместе с любимым супругом и ребенком. Однако последние события на Ближнем Востоке заставили семью срочно изменить планы.

Во время обострения ситуации, связанного с антииранской операцией американцев и израильтян, девушка находилась в курортном городе вместе с мужем и маленьким наследником.

Звезда признавалась подписчикам, что переживает сильную тревогу из-за происходящего вокруг. В какой-то момент напряжение стало настолько сильным, что семья решила покинуть страну и сбежать на родину.

Позже знаменитость вышла на связь в своем блоге и рассказала, что благополучно добралась до Москвы вместе с близкими. Она пожаловалась, что последние дни в Дубае дались ей очень тяжело и психологическое напряжение было практически невыносимым. Постоянная тревога и стресс довели ее почти до нервного срыва – психика уже перестала справляться с происходящим.

Она рассказала подписчикам, что дома наконец почувствовала облегчение. В последние дни атмосфера в ОАЭ была настолько напряженной, что они с близкими вздрагивали от любого громкого звука, поэтому в какой-то момент приняли решение не рисковать и улететь.

Возвращение домой прошло спокойно, хотя без трудностей не обошлось. Рейс задержали примерно на три часа, а затем самолет долго не мог вылететь из-за того, что воздушное пространство ОАЭ временно закрыли на фоне обстрелов. Но, к счастью, в итоге звездное семейство благополучно добралось до Москвы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
