Стас Пьеха рассказал о тяжелом расставании: "Маленькая смерть внутри"

Стас Пьеха вспомнил свое тяжелое расставание: "Маленькая смерть внутри"
Стас Пьеха. Фото: АГН Москва
Певцу пришлось даже обращаться к психологу

Певец Стас Пьеха откровенно признался, что первые расставания давались ему крайне тяжело. Артист сравнил это состояние с настоящей потерей.

"Как будто маленькая смерть внутри", – поделился исполнитель, добавив, что справиться с эмоциями ему помог только психолог.

По словам Пьехи, ему хватило всего пяти сеансов, чтобы "расставить все точки" и принять важные решения внутри себя.

В том же интервью певец порассуждал о том, чего на самом деле ждут от мужчин современные женщины. По его мнению, им, прежде всего, нужно чувствовать себя любимыми и желанными.

"Им нужно понимать, что они мотивируют, что они в любое время и в любом возрасте привлекательны, красивы, желанны", – считает артист.

Артист считает, что прекрасный пол ждет от партнеров не только слов, но и поступков – готовности "сооружать невероятные конструкции" и добиваться целей ради них.

45-летний Пьеха знает о травмах не понаслышке: в молодости он долго боролся с зависимостью, прошел реанимации, клиники и даже обращался к шаманам. В 34 года артист перенес инфаркт. Тот опыт артист сам называет "неприменимым в обычной жизни", но именно он в итоге привел Стаса к здоровому образу жизни. Ныне Пьеха зарабатывает миллионы за счет наркологической клиники.

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник

