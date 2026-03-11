Павел Прилучный рассказал, из-за чего конфликтовал с Агатой Муцениеце в браке

Актера модель поведения бывшей жены, уделявшей время работе, не устраивала

Павел Прилучный коснулся темы развода и отношений с Агатой Муцениеце во время их брака: актер говорит, что экс-супруга отдавалась работе, делая выбор не в пользу семьи. Конфликты, говорил звезда "Мажора" в интервью Лауре Джугелии, начали возникать после беременности Агаты Тимофеем.

Агате, находящейся в положении, пришлось отказаться от ряда проектов. Однако уже спустя два-три месяца она вернулась к работе – Павел этого не понял и выступал против такого подхода.

Прилучный не поддерживал экс-супругу в ее увлечении карьерой, и говорит, что в тот момент было бы логичнее, если бы работал он.

"У меня было больше работы, я был известнее чуть‑чуть. Ее тоже можно понять, у нее отца не было, мама там постоянно работала", – делится Прилучный.

Актер отвергает обвинения в рукоприкладстве – говорит, что имеет другое воспитание и себе подобного никогда не позволял. Однако повысить голос мог.