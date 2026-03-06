Богомолов поздравил Хабенского с должностью в Школе-студии МХАТ

Скандал вокруг культурного учреждения получился грандиозным

Назначение Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало бурную реакцию в театральной среде. Одним из первых на резонансную новость откликнулся режиссер Константин Богомолов, который ранее с шумом покинул эту высокую должность.

Скандально известный культурный деятель опубликовал на просторах интернет-пространства послание, в котором тепло поздравил своего коллегу с ответственным назначением. Муж Ксении Собчак отметил, что считает тезку талантливым артистом и настоящим профессионалом. Он добавил, что богатый сценический опыт Хабенского, его энергия и управленческие качества могут сыграть важную роль в развитии легендарной театральной школы.

Лишившийся почетного кресла режиссер также выразил уверенность, что под руководством нового начальника учебное заведение получит мощный импульс для роста, а самому Хабенскому пожелал сил и терпения на новом посту.

Кроме того, Богомолов также прокомментировал еще одно громкое кадровое решение. Он поздравил Сергея Безрукова, который возглавил МХАТ. Недавно по этому поводу, но уже в весьма ироничной манере также высказался Стас Садальский.