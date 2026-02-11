Певцов объяснил свой отказ занять место Богомолова в Школе-студии МХАТ

Певцов объявил об отказе занять место оскандалившегося Бомолова в Школе-студии МХАТ
Фото: АГН Москва
Артист заявил, что не соответствует критерию преемственности

Дмитрий Певцов заявил, что не желает брать на себя руководство Школой-студией МХАТ после отставки Константина Богомолова. Актер указал, что не получал соответствующего предложения. К тому же, считает звезда "Бандитского Петербурга", стать ректором Школы-студии должен исключительно человек, отучившийся в ее стенах. 

"<...> только выпускник оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно, с педагогическим опытом, – высказался актер.

Собеседник ТАСС ранее уточнял, что на должность могут претендовать три артиста – Дмитрий Певцов, Сергей Безруков и Евгений Писарев.

Напомним, Богомолов решил обратиться к главе Минкульта Ольге Любимовой, попросив его освободить от должности исполняющего обязанности Школы-студии.

О назначении Богомолова стало известно в конце января. В ответ ряд выпускников увидели в решении о его назначении угрозу традициям знаменитой школы. Позднее они обратились к главе Минкульта с открытым письмом, заявив, что учебное заведение может возглавить человек, который прошел путь внутри самой школы и разделяющий ее ценности. Хотя до этого в Минкульте заявили, что компетенции Богомолова соответствуют требованиям, которые необходимы для и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

