Минкульт ответил на критику из-за новой должности Богомолова

Министерство встало на защиту нового главы Школы-студии МХАТ

Компетенции Константина Богомолова соответствуют тем требованиям, которые необходимы для того, чтобы тот исполнял обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Такой ответ дали в Минкультуры, реагируя на критику вокруг нового назначения худрука Театра на Бронной.

В конце января глава ведомства Ольга Любимова объявила о назначении Богомолова, уточнив, что он исполняет обязанности ректора Школы-студии МХАТ с 24 января.

В Минкульте сообщили, что Богомолов является режиссером театра и кино, а также выпускником филологического факультета МГУ и ГИТИСа. Среди его регалий – почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Прежним ректором Школы-студии МХАТ был ныне покойный Игорь Золотовицкий, руководившей ей с 2013-го. Выпускники-"мхатовцы" резко раскритиковали назначение Богомолова, ставшего его преемником. Минкульт также обвинили в нарушении "традиций преемственности".

В ответ супруг Ксении Собчак заявил, что считает такие рассуждения наивными, и сравнил школу-студию из-за дискуссий "некой закрытой сектой", где пытаются закрыть вход "чужим".

Назначение Богомолова ранее раскритиковала актриса Екатерина Волкова, заявив, что тот не сможет совмещать работу худруком в Театре на Бронной с новыми обязанностями.