Богомолов объяснил выгоду новых правил посещения театров для зрителей

Необходимость предъявлять документы на входе не повлияла на аншлаги

Первый день действия пилотного проекта обновленных правил посещения столичных учреждений культуры в Театре на Малой Бронной прошел в обычном режиме. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Мы подготовились к действию новых правил. Увеличили количество капельдинеров и в Театре на Бронной, и в Сцене "Мельников". Предупреждаем наших зрителей, чтобы приходили заранее",

– приводит АГН "Москва" слова режиссера. Богомолов отметил, что анализировать влияние новых правил на продажи пока преждевременно. Можно лишь констатировать, что премьеры на Бронной по-прежнему собирают аншлаги, билеты на "Чайку" 20 марта раскуплены полностью, на "Дачников на Бали" 21 марта тоже практически не осталось мест. При этом на сайтах перекупщиков, где раньше продавались билеты на эти популярные спектакли, на показы после 15 марта предложений почти нет. Это значит, что идея столичных властей сработала – добросовестных зрителей оградили от спекулянтов.

"Я вас уверяю, уже максимум через полгода мы не будем видеть особой разницы между стандартной проверкой билетов и проверкой билета с документом на входе. Нам всем просто нужно набраться терпения, чтобы привыкнуть к новым правилам, которые в конечном счете обеспечивают нас безопасностью и защищают от перекупщиков",

– успокоил Константин Богомолов.

Ранее на сервисе "Мосбилет" появилась возможность приобретения билета в подарок человеку без внесения его личных данных.