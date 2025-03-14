В сервисе "Мосбилет" на mos.ru теперь можно приобрести билеты в подарок

В сервисе "Мосбилет" на mos.ru теперь можно приобрести билеты в подарок
Фото: Чингаев Ярослав / АГН Москва
Ссылка на незаполненный билет придет по почте

В московском городском сервисе покупки билетов на культурное мероприятие "Мосбилет" создана важная опция. Теперь здесь можно приобрести билеты на концерт или в театр в подарок для другого человека. Сделать это просто – достаточно указать электронную почту получателя.

Когда москвичи узнали о новых правилах продажи билетов с указанием личных данных посетителя, у многих тут же возник вопрос: а как же теперь подарить билет человеку, документов которого у тебя нет. Теперь у пользователей сервиса "Мосбилет" на портале mos.ru есть такая возможность. 

Для покупки подарочного билета нужно только поставить в электронной форме соответствующую отметку и указать электронную почту человека, которому вы подготовили сюрприз. Заполнять данные получателя при этом не требуется. Адресат получит ссылку на билет, перейдя по которой сможет самостоятельно ввести свои имя, фамилию и данные документа, удостоверяющего личность. При этом отправитель может сразу оплатить билет, а время и дату его отправки другому человеку установить по своему желанию.

Предусмотрена в сервисе и возможность передать билет другому человеку, если пользователь по каким-либо причинам не сможет пойти на мероприятие. При наличии личного кабинета на mos.ru сделать это можно будет буквально в два клика.

Новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному Департаменту культуры, вступают в силу с 15 марта 2025 года. Теперь приобрести билет с фиксированным местом в зале можно по документу, удостоверяющему личность, а при входе на мероприятие нужно будет, помимо билета, также предъявить документ.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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