Директор Театра на Трубной рассказал о возможностях городского сервиса "Мосбилет"

Столичные культурные площадки готовы к новым правилам посещения мероприятий

Новый сервис "Мосбилет" сделал процесс приобретения билетов на культурные события столицы более удобным и прозрачным. Так считает директор Театра на Трубной Станислав Нечаев.

По его мнению, городской сервис "Мосбилет" открывает новые возможности для москвичей и гостей города.

"Теперь достаточно легко выбрать интересное мероприятие в городской программе, приобрести билет без наценки и комиссий, а при авторизации через Mos ID – получить код, по которому можно быстро пройти в театр, не показывая ни билета, ни документа",

– перечислил основные плюсы нового сервиса Станислав Нечаев. в комментарии АГН "Москва" он подчеркнул, что сервис работает на базе официального портала мэра и правительства Москвы mos.ru, что гарантирует высокий уровень защиты персональных данных зрителей.

По словам Нечаева, продажа билетов по идентифицирующему документу делает культурные проекты столицы более доступными для всех желающих, поскольку мошенникам и перекупщиках станет сложнее реализовывать свои схемы. При этом культурные площадки уже готовы к нововведениям. В частности, в Театре на Трубной увеличили количество точек входа зрителей в здание и выделили дополнительный персонал для проверки билетов.

Напомним, что с 15 марта в Москве вступают в силу новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры. Приобрести билеты можно будет только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а при входе на мероприятие нужно будет подтвердить, что в зрительный зал проходит человек, данные которого указаны на билете.