На mos.ru разъяснили новые правила посещения культурных площадок

Мера направлена на повышение безопасности зрителей и борьбу с перекупщиками

С 15 марта 2025 года в Москве начинают действовать новые правила посещения столичных театров и концертных площадок. Все билеты с фиксированным посадочным местом будут именными, то есть при приобретении необходимо указывать личные данные посетителя, а затем при входе на мероприятие предъявлять идентифицирующий документ. Мера направлена на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с перекупщиками.

В связи с нововведением на Mos.ru опубликовали ответы на самые распространенные вопросы зрителей.

Где будут действовать новые правила?

С 15 марта данные правила продажи и прохода на спектакли и концерты будут действовать на площадках, подведомственных столичному Департаменту культуры. Уточнить, входит ли конкретное учреждение в данный список, можно здесь. Правило распространяется также на бесплатные мероприятия, если в билете указано конкретное место в зале.

Какие документы нужны для покупки билета?

Приобрести билет можно по паспорту РФ или заграничному, водительскому или пенсионному удостоверению, студенческому билету, карте москвича, свидетельству о рождении (для ребенка до 14 лет) и др. Если при покупке авторизоваться через Mos ID, то нужная информация заполнится автоматически.

При покупке необходимо указать фамилию, имя, отчество и данные документа на каждого посетителя. При этом номер телефона или адрес электронной почты для получения билета можно указать один на всех. На билете будет напечатано только ФИО зрителя. При проходе на мероприятие, помимо билета, потребуется предъявить оригинал любого идентифицирующего документа из утвержденного перечня все зависимости от того, какой был использован при покупке.

Как передать билет другому человеку?

Если посетитель передумал идти на мероприятие, он может передать билет другому зрителю. Для этого его нужно переоформить на сайте театра или концертной площадки. В большинстве случаев, это можно сделать онлайн за пару кликов в любой момент до начала мероприятия. Но некоторые учреждения культуры устанавливают свои ограничения – ознакомиться с ними можно на сайтах.

Вернуть билет можно, как и раньше, по месту приобретения. По действующим правилам, при возврате билета за 10 и более дней до мероприятия покупатель получит 100% стоимости, если позже, то будет удержан установленный процент. Однако если возврат вызван уважительными причинами, например, болезнью, можно, предоставив документальное подтверждение, вернуть полную стоимость билета.