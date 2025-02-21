Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра

Выбор можно сделать на портале "Активный гражданин"

На конкурс для молодых профессионалов, режиссеров и театральных управленцев, инициированный Департаментом культуры Москвы, поступило почти 400 анкет из 46 регионов страны. Из победителей проекта сформируют кадровый резерв столичных театров. А как будет называться конкурс, решат москвичи: голосование открыто на портале "Активный гражданин".

Как отметил глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин, попробовать свои силы решило довольно большое количество профессионалов, имеющих уже солидный опыт работы в сфере культуры и искусства, реализовавших собственные проекты, имеющих награды и признание. Поэтому возникла необходимость изменить название конкурса, чтобы привести его в соответствие с уровнем многих участников.

Изначально конкурс назывался "Подмастерья". Сейчас на выбор предлагаются такие варианты: "Таланты", "Мастера", "Академия", "Амплуа", "Авансцена".

На сам конкурс прием заявок уже завершен. Сейчас экспертам предстоит выбрать лучших претендентов, которые пройдут в следующий тур. Участников конкурса ждут стажировки в московских театрах, где они смогут поработать с опытными наставниками и подготовить творческие проекты. Конкурсанты также смогут пройти программу повышения квалификации на базе профильных вузов. Затем участникам предстоит защитить свой проект. Победителей экспертный совет назовет в июне. Они будут зачислены в кадровый резерв театров столицы.