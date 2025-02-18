Новый худрук Ленкома: кабинет останется кабинетом Марка Захарова

Одну из первых премьер - спектакль "Репетиция оркестра" по фильму Федерико Феллини - Панков намерен посвятить своему предшественнику

Театр Ленком сохранит память о своем создателе и многолетнем художественном руководителе Марке Захарове, но продолжит развиваться, воспитывать новое поколение "ленкомовцев" и радовать зрителей новыми спектаклями. Об этом рассказал новый худрук театра Владимир Панков.

По словам Панкова, труппа встретила его тепло, хотя и довольно настороженно: "Театр большой, все разные, кто-то опасается, но тепло, энергию ты не обманешь. Тепло было". При этом режиссер признался, что и сам изрядно нервничает, ведь театр ему достался со своими традициями, и работающие там люди относятся к своему делу с трепетом. Поэтому Панков готов уважительно относиться к творческому "коду" Ленкома, но при этом не делать из него музей.

"Очень важен один момент – память. Очень к ней уважительно надо относиться. Очень важно, чтобы она шла и развивалась, эта память. И кабинет останется кабинетом Марка Анатольевича Захарова. Здесь мы будем проводить встречи, здесь будут читки, но он будет открыт",

– подчеркнул режиссер, пояснив, что только проточная вода будет все время свежей.

Заслуженный работник искусств РФ, режиссер, художественный руководитель студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков был назначен художественным руководителем Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" в январе 2025 года. Ранее после смерти Марка Захарова в 2019 году эта должность была упразднена.