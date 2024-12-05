Иммерсивный спектакль в исторических декорациях под открытым небом покажут 50 раз этой зимой

Москва – одна из главных театральных столиц мира. Здесь огромное количество детских, музыкальных, драматических театров. Здесь рождаются уникальные проекты, которые поражают своим масштабом, мощью и талантом. Премьера одного из таких скоро прогремит в кинопарке "Москино". Там с 21 декабря начнутся показы мультимедийного спектакля режиссера Эдуарда Боякова "Соборная площадь".

Сюжет основан на исторических событиях, которые происходили на Руси в начале XVII века, в так называемое Смутное время. Героиня, современная девочка, хочет увидеть, как наша страна боролась с гнетом иностранных захватчиков. Выбрав себе среди зрителей трех помощников, девочка переносит всех во времена, когда патриарх Гермоген отказывается покориться Лжедмитрию, купец Кузьма Минин собирает народное ополчение, а войска против интервентов возглавляет князь Дмитрий Пожарский.

Патриотическую идею ответственности за свою страну, готовности пожертвовать собой ради Отчизны авторы представления доносят до зрителя в яркой, современной и доступной форме. Художником-постановщиком стал Александр Цветной – известный сценограф фестивалей "Круг света", "Алые паруса", масштабных концертов ко Дню города, Дню Победы. Арт-директором выступил создатель медиаконтента для церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи Иван Руднев. Песню специально для этого спектакля записала известная российская рок-группа 25/17. Музыку сочинил композитор Тихон Хренников.

"У меня принцип – работать с лучшими. И я могу сказать, что вся творческая команда – это большие мастера своего дела. В ключевых ролях выступают всеми любимые известные артисты – Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Валерий Николаев, Глеб Пускепалис. Понятно, что это очень востребованные занятые артисты. Поэтому каждый раз состав исполнителей будет меняться. Но зрители могут быть уверены, что на любом показе увидят признанных звезд. Так, роль Марины Мнишек исполняют Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Елена Захарова, Дина Корзун",

– рассказал режиссер-постановщик Эдуард Бояков на пресс-конференции, посвященной премьере постановки "Соборная площадь".

Площадка кинопарка "Москино" для постановки выбрана не случайно. Сам кинопарк построен, в первую очередь, для профессионального использования – сейчас здесь, по словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в разных локациях реализуется около сотни кинопроектов. Но это еще и востребованный туристический объект. И посетители, попадая в декорации известных фильмов, сами разыгрывают мини-спектакли. Поэтому возникла идея создать в местных декорациях масштабное мультимедийное театрализованное шоу.

"Постановка Соборная площадь" – это поистине фантастическое шоу, идеологом которого является Эдуард Бояков. Действие будет происходить под открытым небом в исторических декорациях, досконально воспроизводящих Соборную площадь. До шоу или после посетители смогут прогуляться по другим декорациям кинопарка. Кроме того, с 7-8 декабря и до конца месяца на территории кинопарка будет идти также шоу-реконструкция Игоря Угольникова "Битва за Москву", и посетители при желании могут посмотреть обе постановки", – отметил Алексей Фурсин.

Спектакль "Соборная площадь" – это семейный проект. Он будет интересен как взрослым, так и детям. Премьера назначена на 21 декабря. После этого спектакль будет идти каждый выходной, а в дни новогодних праздников – каждый день. Всего запланировано 50 показов.

"На каждое шоу можно приобрести билеты онлайн. При этом билет дает возможность воспользоваться всей инфраструктурой кинопарка: зимой у нас будет работать ярмарка, каток, Парк сказок, горка – зимняя инфраструктура заработает с 14 декабря. Добраться до нас тоже просто: можно на своем автомобиле – у нас есть парковка, а можно на общественном транспорте. В новогодние праздники будут запущены еще и специальные экспрессы от метро "Теплый стан" и "Саларьево". Ждем всех в гости!"

– пригласил генеральный директор кинопарка "Москино" Кирилл Косенко.