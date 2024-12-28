К юбилею Театра сатиры в метро запустили тематический поезд

В оформлении вагонов использованы исторические афиши, фотографии любимых актеров, снимки сценических декораций

Московский академический театр сатиры в следующем году отметит вековой юбилей. К этой знаменательной дате московский метрополитен выпустил в рейс специальный тематический поезд, а также особые транспортные карты "Тройка" ограниченного тиража.

Оформление вагонов тематического поезда разбито на временные отрезки, представляющие 20-летние этапы работы легендарного театрального коллектива. На стенах вагонов пассажиры могут увидеть афиши, которые размещали в городе с момента основания театра и до сегодняшних дней, посвященные театру газетные статьи. Здесь также представлены элементы декораций, благодаря которым можно узнать, как в течение 100 лет менялся подход к сценическому искусству. Фотоиллюстрации позволят ближе познакомиться с актерским составом разных лет – от первых спектаклей до последних премьер, изучить деятельность театра, который не прекращал работу даже в годы Великой Отечественной войны. Пассажирам узнают секреты успеха самых популярных спектаклей, в числе которых "Ревизор", "Клоп", "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и другие.

В общей сложности состав поезда сформирован из пяти тематических вагонов. Курсировать в столичной подземке он будет до середины следующего года.

Кроме этого, на платформе станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии метро открылась выставка, посвященная самым любимым зрителями спектаклям Московского академического театра сатиры. Среди них как взрослые, так и детские постановки, в том числе "Бешеные деньги", "Игроки", "Укрощение строптивой". Пассажиры смогут рассмотреть снимки, сделанные во время представлений, увидеть фотографии сценических костюмов, больше узнать о художественном руководителе театра Евгении Герасимове.

Всего в декабре 2024 года на линиях московского метро работают 26 новогодних поездов и три тематических состава. Например, по Арбатско-Покровской линии начал курсировать "Добрый поезд", посвященный направлениям работы и реализуемым в Москве проектам социального блока: образованию, медицине, социальной защите, загсам, ветеринарии.