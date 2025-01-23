В Москве начался прием заявок на конкурс для желающих руководить столичным театром

Участвовать в конкурсе могут профессионалы из любого региона нашей страны

В Москве стартовал Всероссийский открытый конкурс "Подмастерья", направленный на пополнение кадрового резерва руководителей столичных театров. Лучшие участники, выбранные экспертным советом по итогам всех этапов конкурса, смогут претендовать на позиции творческих или административных руководителей. Прием заявок продлится до 16 февраля. Принять участие в конкурсе могут граждане России не моложе 27 лет, постоянно зарегистрированные и проживающие в РФ.

"Мы заинтересованы в постоянном поиске талантов для театральной сферы столицы. Новый проект по формированию кадрового резерва позволит выделить наиболее успешных специалистов со всей России",

– подчеркнул руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. Он отметил, что у конкурсантов будет возможность не только пройти стажировку в столичных театрах, но и разработать собственные театральные проекты, проявить себя грамотными управленцами.

В рамках конкурса открыто два направления – "Главный режиссер" и "Заместитель директора". Желающим попробовать свои силы нужно сначала заполнить анкету для прохождения экспертного отбора. Важно, чтобы уровень образования и опыт работы соответствовали выбранному направлению и требованиям к участникам.

Формирование кадрового резерва пройдет в несколько этапов. С 23 января по 16 февраля соберут заявки на участие в конкурсе. Затем до 28 февраля экспертный совет, состоящий из известных продюсеров, руководителей городских и федеральных театров, а также успешных управленцев в сфере культуры, их рассмотрит. С 1 марта конкурсантов, чьи заявки успешно прошли отбор, пригласят на очное собеседование (возможен дистанционный формат встреч).

Далее эксперты выберут тех, кто пройдет на следующий этап - образовательно-проектный. Он продлится с 1 апреля по 31 мая и будет состоять из обучения по программе повышения квалификации на базе одного из творческих вузов и практической работы. По окончании образовательного курса участники получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации. Обучение оплачивает организатор.

При этом каждый участник данного этапа сможет пройти стажировку в театре на позициях главного режиссера или заместителя директора, а также реализовать личный проект в соответствии с конкурсным направлением: создать сценическую постановку либо разработать бизнес-плана по развитию театра. Результатом образовательно-проектного этапа станет защита работы перед экспертным жюри. Итоги конкурса будут объявлены 10 июня.