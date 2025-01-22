От чайных церемоний до световых шоу: как в Москве отпразднуют китайский Новый год

От чайных церемоний до световых шоу: как в Москве отпразднуют китайский Новый год
Фото: mos.ru
Символом наступающего года по восточному календарю является змея

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, которые объявлены в 2024–2025 г.г., в Москве запланирована масштабная праздничная программа, посвященная встрече Нового года по китайскому календарю. С 28 января по 9 февраля москвичей и туристов ждут зрелищные шествия, мастер-классы, уникальные инсталляции и атмосферные чайные церемонии.

Открытие празднования китайского Нового года состоится на Манежной площади. Посетители площадки смогут увидеть шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления артистов китайских театров. Здесь также запланированы мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). В шале, стилизованных под пагоды, можно будет попробовать блюда традиционной китайской кухни, такие как утка по-пекински и лапша долголетия.

На Тверской площади пройдут тематические представления и танцы дракона, гости "Народного караоке" услышат национальную китайскую музыку в современной аранжировке. В выходные дни в "Клубе любителей чая" запланированы тематические лекции и мастер-классы.

На Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" состоятся мастер-классы по созданию бумажных драконов, каллиграфии, росписи китайских бумажных фонариков и вееров в восточном стиле. Фуд-корт предложит сет-меню с китайскими блюдами.

Центр Москвы украсят тематические световые инсталляции, китайские фонарики и художественная подсветка. Красивые фотографии можно будет сделать в Камергерском переулке, на Тверской площади, Тверском бульваре, Новом Арбате,  Никольской улице и других локациях. В целом среди площадок фестиваля – более 100 ресторанов, кинопарк "Москино", "Аптекарский огород", парк развлечений "Остров мечты", отель Soluxe Hotel Moscow и многие другие места. Посмотреть подробную программу мероприятий можно в журнале Russpass. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Байден отомстил Трампу за унижение на инаугурации

Политик не стерпел публичного выпада в свой адрес

Лебезил перед Трампом и пугал ЕС: Зеленский устроил политическое шоу в Давосе

Политик продолжает смешить публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей