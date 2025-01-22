От чайных церемоний до световых шоу: как в Москве отпразднуют китайский Новый год

Символом наступающего года по восточному календарю является змея

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, которые объявлены в 2024–2025 г.г., в Москве запланирована масштабная праздничная программа, посвященная встрече Нового года по китайскому календарю. С 28 января по 9 февраля москвичей и туристов ждут зрелищные шествия, мастер-классы, уникальные инсталляции и атмосферные чайные церемонии.

Открытие празднования китайского Нового года состоится на Манежной площади. Посетители площадки смогут увидеть шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления артистов китайских театров. Здесь также запланированы мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). В шале, стилизованных под пагоды, можно будет попробовать блюда традиционной китайской кухни, такие как утка по-пекински и лапша долголетия.

На Тверской площади пройдут тематические представления и танцы дракона, гости "Народного караоке" услышат национальную китайскую музыку в современной аранжировке. В выходные дни в "Клубе любителей чая" запланированы тематические лекции и мастер-классы.

На Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" состоятся мастер-классы по созданию бумажных драконов, каллиграфии, росписи китайских бумажных фонариков и вееров в восточном стиле. Фуд-корт предложит сет-меню с китайскими блюдами.

Центр Москвы украсят тематические световые инсталляции, китайские фонарики и художественная подсветка. Красивые фотографии можно будет сделать в Камергерском переулке, на Тверской площади, Тверском бульваре, Новом Арбате, Никольской улице и других локациях. В целом среди площадок фестиваля – более 100 ресторанов, кинопарк "Москино", "Аптекарский огород", парк развлечений "Остров мечты", отель Soluxe Hotel Moscow и многие другие места. Посмотреть подробную программу мероприятий можно в журнале Russpass.