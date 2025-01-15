Катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы приняли почти 700 тысяч гостей

Посетители не только катались на коньках, но и были зрителями ледовых спектаклей, участвовали в мастер-классах, брали уроки у профессиональных фигуристов

В новогодние каникулы на городских катках проекта "Зима в Москве" побывали почти 700 тысяч гостей. Самыми посещаемыми ледовыми площадками стали катки на ВДНХ, в "Лужниках" и Парке Горького. Но и катки, открывшиеся впервые, например рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах и на Болотной площади, пользовались популярностью.

Многие ледовые площадки работали в новогоднюю ночь, подготовив специальную развлекательную программу для посетителей. Так, в саду имени Н.Э. Баумана, саду "Эрмитаж", Бабушкинском парке, парках "Ангарские пруды", "Ходынское поле" и 50-летия Октября посетители могли видеть на больших экранах трансляцию балета "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича.

На катке в Парке Горького в новогоднюю ночь прошли концерт Музыкальной академии Ларисы Долиной и ледовое шоу "Щелкунчик: ледовая сказка Ильи Авербуха", а в ландшафтном парке "Митино" состоялся новогодний маскарад "Льдинки и кристаллики на льду".

"Рождественский бал" ждал гостей парка "Ходынское поле" 7 января. Лед, свет и огонь объединились в театрализованном представлении. Весь парк в этот день стал яркой праздничной площадкой с шествием акробатов и ходулистов, конкурсами, спектаклями под звук живой музыки.

Каток ВДНХ В новогодние праздники посетили свыше 152 тысяч человек. Самая большая ледовая площадка Москвы собрала более пяти тысяч гостей в ночь на 1 января. После боя курантов посетители с удовольствием устроили дискотеку на льду в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. Затем все новогодние каникулы здесь можно было сыграть в лазертаг, посетить школу фигурного катания, посмотреть ледовые шоу.

Каток в "Лужниках", открытый на территории Южного спортивного центра, с 1 по 8 января посетили более 30 тысяч гостей. Это одно из самых больших московских ледовых пространств, его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров. Вниманию посетителей также была представлена выставка зимнего спортивного инвентаря из ретроколлекции спорткомплекса, среди которых коньки, хоккейные клюшки и шайбы.

Работа катков продолжается и после праздников. До середины февраля на разных площадках будут проходит развлекательные и спортивные мероприятия, знаменитые фигуристы будут показывать свои ледовые шоу. Посмотреть адреса катков, график работы и условия посещения можно на сайте russpass.ru и mos.ru.