В новогодних трамваях "Витязь-Москва" можно насладиться классической музыкой

К празднику в городе украсили рекордное количество трамваев

Пассажиры новогодних трамваев "Витязь-Москва" могут послушать во время поездки волшебную музыку знаменитых российских композиторов. Праздничную атмосферу в салонах создают шедевры Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Николая Римского-Корсакова. Такой подарок москвичам и гостям столицы подготовили Департамент транспорта города Москвы совместно с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева.

Традиция украшать трамваи к Новому году появилась в столице в 2015 году. Нынешней зимой в столице к праздникам украсили рекордное количество трамваев: по городу курсируют 64 новогодних вагона – это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Нарядные вагоны можно встретить на 28 маршрутах в разных районах города на всех участках трамвайной сети столицы.

Классическая музыка звучит для пассажиров трех тематических трамваев "Витязь-Москва". Один вагон выполнен в ледяном стиле, другой украшен праздничными снеговиками. Эти трамваи можно встретить на маршруте № 50 "ДК Компрессор" – "Метро Новослободская", а также на новом маршруте № 2 "3-я Владимирская улица" – "Курский вокзал". Еще один тематический трамвай курсирует по маршруту № 7 "Метро Бульвар Рокоссовского" – "Белорусский вокзал". Снаружи он выполнен в стилистике Нового года, а внутри украшен хвойными гирляндами и праздничными шарами.

Перед Новым годом на столичные улицы также вернулся необычный трамвай "Татра Т3" со световой инсталляцией. Вагон не перевозит пассажиров, но дарит москвичам новогоднее настроение. Он курсирует по знаменитому маршруту А ("Аннушка") – от метро "Чистые пруды" до станции Калитники второго Московского центрального диаметра. Встретить трамвай можно с 05:30 до 09:00 и с 17:00 до 00:00. Он проезжает по Бульварному кольцу, через Большой Устьинский мост, возле станции метро "Новокузнецкая", у Павелецкого вокзала, по Новоспасскому мосту, мимо станции метро "Пролетарская" и по Большой Калитниковской улице.