Аншлаги и тысячи зрителей: спектакль "Соборная площадь" с успехом прошел в новогодние праздники

Аншлаги и тысячи зрителей: спектакль "Соборная площадь" с успехом прошел в новогодние праздники
Фото: mos.ru
Постановка проходит в уличных декорациях кинопарка "Москино"

Спектакль "Соборная площадь" режиссера Эдуарда Боякова стал одним из самых популярных семейных мероприятий в Москве. В период новогодних каникул постановку, премьера которой состоялась 21 декабря в кинопарке "Москино", посмотрели более четырех тысяч зрителей. Аншлаг был на каждом показе.

Сюжет основан на событиях Смутного времени. Кризис власти в России, интервенция Польши и Швеции, голод, обострение сословных противоречий, сплочение народа перед общей угрозой – все предстает перед глазами зрителей. Они становятся свидетелями заговоров поляков и предательства атамана Ивана Заруцкого, наблюдают события, в которых проявляется мужество русского народа, невероятный героизм Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также видят  освобождение Москвы от иностранных захватчиков.

"Это вообще сегодняшняя наша история. Мир начинается с каждого из нас: с того, что я рассказываю своим детям, какие знания они получают в школе. Мир в семье, в душе и потом во всем мире. Это все зависит от нас",

– говорит заслуженная артистка России Ольга Кабо, играющая роль жены Кузьмы Минина. Ее героиня готова пожертвовать всем, лишь бы муж вернулся домой невредимым.

В спектакле, который был создан специально для показа в уличных декорациях "Соборная площадь Москвы" кинопарка "Москино", задействованы как известные, так и начинающие актеры по принципу ротации. В новогодних постановках сыграли, в частности, Дмитрий Певцов, Валерий Николаев, Глеб Пускепалис, Анна Большова, Эвклид Кюрдзидис, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Ольга Кабо, Эдуард Флеров, Юлия Такшина.

Показы запланированы до 23 февраля по выходным дням, начало в 17:30 и в 19:00. Постановка длится один час, она предназначена для посетителей старше шести лет. Для зрителей предусмотрены теплые трибуны. Приобрести билет можно по ссылке.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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