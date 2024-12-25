Известные актеры поделились впечатлениями о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Артистам приходится работать на открытой площадке в любую погоду

В минувшие выходные, 21 и 22 декабря, в кинопарке "Москино" с аншлагом прошли премьерные показы постановки "Соборная площадь" режиссера Эдуарда Боякова. Уникальность мультимедийного представления в том, что актеры играют на открытой площадке, а зрители наблюдают за действием со специально построенных подогреваемых трибун. О своем опыте участия в спектакле рассказали актеры Екатерина Гусева, Анна Большова и Дмитрий Певцов.

Мультимедийный спектакль "Соборная площадь" проходит в декорациях одноименной съемочной площадки кинопарка "Москино", изображающих соборы и дворцы Московского Кремля. Действие сопровождается музыкой, танцами, пиротехническими эффектами и 3D-проекциями. Сюжет основан на реальных исторических событиях Смутном времени, когда стоял вопрос о суверенитете Руси и решалась судьба нашего государства.

"Я думаю, говорить о нашей истории сейчас очень вовремя и очень правильно. Эта постановка пропитана любовью к Родине",

– говорит народный артист России Дмитрий Певцов. Он исполняет роль князя Дмитрия Пожарского – национального героя, возглавившего полки, освободившие Москву от польско-литовских интервентов. По мнению Певцова, кинопарк "Москино" является наилучшей площадкой для такого представления. Учитывая, что здесь все по-настоящему: мороз, ветер, масштабные декорации, зрители воспринимают события более полно и остро.

Актриса театра и кино заслуженная артистка России Екатерина Гусева играет Марину Мнишек, жену двух Лжедмитриев, одну из самых заметных женских фигур Смутного времени. Екатерина убеждена, что только зная историю России, можно понять сегодняшний день и предупредить негативное развитие событий в будущем. Поэтому актриса предлагает режиссерам чаще обращаться к историческим сюжетам, чтобы подрастающее поколение узнавало историю не только со страниц школьных учебников.

Заслуженная артистка России Анна Большова играет в спектакле "Соборная площадь" жену купца Кузьмы Минина, который поднял народ на освободительную борьбу. Та жертвенность, когда люди отдавали последнее на поддержку ополчение, очень впечатляет, отмечает актриса. По ее мнению, происходящее на необычной сцене кинопарка полностью созвучно нашему сегодняшнему дню.

Спектакль "Соборная площадь" будет идти в кинопарке "Москино" до 23 февраля 2025 года по выходным и праздничным дням. Актеры работают в декорации "Соборная площадь Москвы" на открытом воздухе. Актерский состав формируется по принципу ротации: роли исполняют как известные представители мира искусства, так и молодые артисты. Для зрителей построили крытую теплую трибуну на 300 человек с инфракрасными лампами и сиденьями с подогревом. Продолжительность спектакля – 60 минут, рекомендовано для посещения зрителям старше шести лет.