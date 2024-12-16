В кинопарке "Москино" открыли каток и ярмарку

В кинопарке "Москино" открыли каток и ярмарку
Фото: mos.ru
Развлечения организованы в рамках проекта "Зима в Москве"

Москвичи и гости столицы, побывавшие в минувшие выходные в кинопарке "Москино", стали первыми посетителями открывшегося здесь нового катка, тюбинговой горки и лыжной трассы, а также увидели иммерсивную постановку о сражениях под Москвой в декабре 1941 года, поучаствовали в новогоднем квесте и побывали на ярмарке фестиваля "Путешествие в Рождество".

Иммерсивную постановку Игоря Угольникова "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" демонстрируют в декорациях кинопарка "Линия обороны". Гости увидели реконструкцию танкового боя, рукопашной схватки и даже воздушное сражение советских и немецких истребителей. Погружение в историю усиливала подлинная военная техника времен Великой Отечественной войны.

В субботу, 14 декабря, в кинопарке "Москино" открылся каток с искусственным ледовым покрытием. Он будет работать всю зиму. Площадь катка составляет 900 квадратных метров. На фоне установленной там украшенной елки получаются атмосферные фотографии. Еще одна новинка, которую высоко оценили маленькие и взрослые посетители, – горка для катания на тюбингах. Каток и горка будут работать до конца зимы по субботам с 11:00 до 22:00 и по воскресеньям с 11:00 до 21:00.

В рамках проекта "Зима в Москве" в кинопарке состоялось открытие площадки фестиваля "Путешествие в Рождество". Желающие приняли участие в творческих и кулинарных мастер-классах, попробовали напитки и угощения на новогодней ярмарке, где также представлены разнообразные сувениры и подарки ручной работы. В парке сказок и около декорации "Соборная площадь" установили световой тоннель и гигантские новогодние шары, на фоне которых можно сделать красивые снимки на память. Кроме того, в парке сказок для детей организуют зимние и снежные забавы. Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января.

Кинопарк "Москино" является объектом московского кинокластера. Сейчас здесь построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и др.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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