Иностранных предпринимателей впечатлила креативная инфраструктура Москвы

Иностранных предпринимателей впечатлила креативная инфраструктура Москвы
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Зарубежные партнеры оценили перспективы работы в столице РФ

Снять фильм в Москве проще, чем в европейских странах. Об этом заявил генеральный директор и основатель египетских студий Jets Studios, Big Bear Productions Мустафа Хоршид, который побывал в Москве на Международной неделе креативных индустрий.

По словам Хоршида, столичные натурные киноплощадки и киностудии предоставляют широкие возможности для съемок.

"На меня неизгладимое впечатление произвел кинопарк "Москино". Столь разные локации собраны в одном месте, это удивительно. Сейчас сложно получить разрешение на съемки фильмов в Европе, мы сталкиваемся с большим количеством трудностей. И сейчас я понимаю, что здесь (в Москве) открываются колоссальные возможности", – отметил Мустафа Хоршид.

Директор иранской студии кино и анимации Tera Entertainment Омид Хошаназар, в свою очередь, высказал мнение, что такие мероприятия, как Московская международная неделя креативных индустрий, помогают установить прочные связи и наладить производство контента с иностранными партнерами.

"Моя компания здесь для того, чтобы договориться о копродукции с московскими анимационными студиями, а также обзавестись новыми контактами",

– признал Омид Хошаназар в беседе с АГН "Москва".

Московская международная неделя креативных индустрий проходила в столице с 9 по 12 декабря. В ней приняли участие представители сфер видеоигр, анимации, кино, дизайна и издательского дела из Китая, Турции, Таиланда, Ирана, Индонезии, Индии, Бразилии и других стран. 

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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