Каток и военная реконструкция: в кинопарк "Москино" пройдут мероприятия проекта "Зима в Москве"

Выходные в кинопарке пройдут разнообразно и незабываемо

Все сезонные мероприятия столицы объединились в единый проект "Зима в Москве". С 1 декабря 2024 г. до 28 февраля 2025 г. горожан и туристов приглашают посмотреть шоу на ледовых площадках, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, сделать атмосферные снимки в оформленных фотозонах. Мероприятия проекта распространились и на кинопарк "Москино".

В ближайшие выходные, 14 и 15 декабря, кинопарк "Москино" начнет работать по предновогоднему расписанию. Вход для самостоятельных прогулок будет открыт с 11:00. Уличные декорации работают до 17:00. Гостей ждет насыщенная программа киновыходных, посвященная предстоящим праздникам.

В субботу и в воскресенье на площадке "Линия обороны" пройдет иммерсивное представление "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" с элементами военной реконструкции. Постановка рассказывает о событиях декабря 1941 года. Специально для этого под открытым небом построили зрительскую трибуну и сцену, фоном для которой служат два огромных экрана и поле с окопами и линией обороны. Гости увидят кадры кинохроники, настоящее танковое сражение и стрелковый бой, услышат музыку и песни военных лет. Перед входом на трибуну выставили подлинные танки, пушки и самолеты из Музея техники Вадима Задорожного и из хранилища студии "Военфильм". В постановке участвуют такие известные актеры, как Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян, Алексей Шевченков, Сергей Маховиков и другие. Возле площадки будет организована полевая кухня, где зрителей угостят горячей кашей и чаем.

На центральной площади начинает работу каток с искусственным покрытием, раздевалкой и пунктом проката коньков. Здесь организуют концерты, спектакли, творческие мастер-классы для взрослых и познавательные развлечения для детей. Мероприятия для посетителей всех возрастов будут проходить в шале "Креативный цех" и зимняя мастерская дизайна.

В центре площади установят новогоднюю ель, рядом с ней появится тюбинговая горка. Кроме того, в Парке сказок откроют лыжную трассу протяженностью около 1500 метров. Информацию о работе зимних развлечений можно уточнить на сайте проекта.