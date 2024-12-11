На катке в саду имени Баумана состоится кинопоказ

На катке в саду имени Баумана состоится кинопоказ
Фото: mos.ru
Ретроспектива любимых фильмов пройдет в рамках проекта "Зима в Москве"

Необычные кинопоказы будут организованы этой зимой в саду имени Баумана. Насладиться любимыми советскими фильмами из коллекции Госфильмофонда можно будет на свежем воздухе, буквально не снимая коньки – экран будет хорошо виден как с катка, так из аллеи сада.

В воскресенье, 15 декабря, посетители площадки увидят кинокартину "Раз, два – горе не беда!". По сюжету солдат Иван возвращается с победой домой в тридевятое царство. Царь награждает Ивана, назначает фельдмаршалом и предлагает ему в жены царевну. Но Иван отказывается от царской дочери, поскольку верен обещанию, которое раньше дал своей невесте.

В субботу, 21 декабря, в саду покажут фильм "Королевство кривых зеркал" про девочку Олю, которая попала в Зазеркалье и встретилась с девочкой Яло.

В последнюю субботу уходящего года, 28 декабря, на катке будут демонстрировать веселую сказку "Огонь, вода и медные трубы".

В первую субботу нового года, 4 января, гостям сада покажут замечательный советский комедийный фильм "Воробей на льду" про мальчика, мечтающего стать хоккеистом.

7 января посетители сада имени Баумана увидят добрый фильм "Морозко", поставленный по мотивам одноименной русской народной сказки. А 8 января присутствующие смогут насладиться кинокартиной "Приключения желтого чемоданчика", снятой по одноименной повести Софьи Прокофьевой.

22 февраля состоится показ легендарной советской киносказки "Снежная королева", созданной в 1966 году режиссером Геннадием Казанским по сценарию Евгения Шварца с юной Еленой Прокловой в роли Герды.

Для просмотра фильмов билет не нужен. Экран расположен на улице, так что кино можно смотреть не только во время катания на коньках, но и сидя в расположенном на территории кафе или прогуливаясь по аллее сада.  

Кинопоказы состоятся в рамках проекта "Зима в Москве" - главного события сезона, объединившего сотни культурных, спортивных, образовательных и развлекательных мероприятий в столице, запланированных с 1 декабря по 28 февраля. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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